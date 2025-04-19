Şehit Yakını Böyle İsyan Etti, ‘Bir Ev Kirası 15 Bin Lira, Nasıl Yaşayacağız’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenleneceği açıklanan, ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin ikincisi bugün Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yozgat mitingi öncesi şehirde vatandaşlarla bir araya geldi.

‘ŞEHİT VE GAZİLERE KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR’

Genç’in dinlediği emekli bir vatandaş, şehit yakını olduğunu belirterek, ''Bize çok acı veriyor. Biz de isteriz barış olsun. Hep beraber yaşayalım. Kürt de benim kardeşim, Laz da benim kardeşim, herkes kardeşim. Biz öyle düşünüyoruz. Türkiye de öyle düşünüyor. Ama bizi incitiyorlar. Şehit ve gazilere sahip çıkan yok, kimse sahip çıkmıyor. Bana bir çikolata ve kolonya getirdiler. Ben bir çikolata ve kolonyaya muhtaç değilim'' şeklinde konuştu.

‘EV KİRASI 15 BİN LİRA, NASIL YAŞAYACAĞIZ’

Kamuda 28 yıl çalıştığını ancak, 22 bin lira emekli aylığı aldığını ifade eden emekli, orta direğin bittiğini belirterek bir evin kirasının 15 bin liraya çıktığını dile getirdi.

BAĞ-KUR emeklisinin 14 bin lira maaşla çoluk çocuğu varken nasıl geçinecek sorusunu soran şehit yakını “Memleketimiz çok zor durumda. Bunlar gitsin de kim gelirse gelsin. Ben şehit aileleri ve gaziler için yanınızdayım, sonuna kadar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA