'Yumurta Satışı' Skandalında Yeni Perde! Yazışmalar Ortaya Çıktı... Kadınlara Böyle Baskı Kurmuşlar

Özel bir kadın doğum kliniğindeki 'yumurta satışı' skandalında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Usulsüz uygulamayı yapan kişilerin mağdur kadınlara "Çok detaylı bilgi veremiyoruz. Net olman lazım" diye baskı yaptığı görüldü.

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'Yumurta Satışı' Skandalında Yeni Perde! Yazışmalar Ortaya Çıktı... Kadınlara Böyle Baskı Kurmuşlar

İstanbul Ataşehir'de özel bir kadın doğum kliniği tüm Türkiye'nin konuştuğu bir skandala imza atmıştı. Usulsüz yumurta artırımı yaptıkları ve yurt dışındaki tüp bebek merkezlerine sattıkları iddiası olay olmuştu.

Skandalın yeni detayları ortaya çıktı. Usulsüz uygulamayı yapan kişilerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda şüpheli kişi şu mesajları yazdığı görüldü:

"Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin."

İşte o yazışmalar:

'Yumurta Satışı' Skandalında Yeni Perde! Yazışmalar Ortaya Çıktı... Kadınlara Böyle Baskı Kurmuşlar - Resim : 1

'Yumurta Satışı' Skandalında Yeni Perde! Yazışmalar Ortaya Çıktı... Kadınlara Böyle Baskı Kurmuşlar - Resim : 2

Türkiye Bu Skandalı Konuşuyor! Kadın Doğum Merkezinde 'Yumurta' Satışı: Doktorlardan Savunma GeldiTürkiye Bu Skandalı Konuşuyor! Kadın Doğum Merkezinde 'Yumurta' Satışı: Doktorlardan Savunma GeldiGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
Kadın Doğum Tüp Bebek
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