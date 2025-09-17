Kilometre Oyunu Pahalıya Patladı! O Galeri Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Başakşehir’de faaliyet gösteren bir otomobil galerisi, sattığı araçların kilometresini olduğundan düşük gösterdiği gerekçesiyle kapatıldı. Ticaret Bakanlığı, 8 Ağustos 2025’te gelen şikâyet üzerine harekete geçti. Bakanlık ekiplerinin yaptığı denetimde, bir aracın 153 bin kilometrede olmasına rağmen 123 bin kilometre olarak ilana girildiği belirlendi. Ayrıca firmanın faaliyet adresinin ikamet amacıyla kullanıldığı da tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu firmanın yetki belgesi iptal edilmiş, hazırlanan rapor İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Bakanlığımız vatandaşımızın hakkını, hukukunu gözetmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA