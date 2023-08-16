Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı

Nevşehir’de bulunan ve 'Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne ev sahipliği yapacak olan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'nda yangın çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti öncesinde, Nevşehir’deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Halk TV'nin haberine göre, yangının sebebi henüz belirlenemezken Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'na ziyaret için yolda olduğu öğrenildi.

Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı, 18 Ağustos’ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne ev sahipliği yapacaktı.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET EDECEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti ilk olarak saat 17:15'te gerçekleştireceği Hacıbektaş Belediyesi ziyareti ile başlayacaktı. 17:45 itibari ile ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi'ni ziyaret edecekti.

18:15'te Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi açılışına katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19:00'da Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecekti.

Kılıçdaroğlu'nun Nevşehir ziyareti 19:30'da katılacağı 60. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programı ile sona erecekti.

İyi gibi görünür ama değiller! En sinsi 4 burç! Sizi ayakta uyutabilirler. İyi gibi görünür ama değiller! En sinsi 4 burç! Sizi ayakta uyutabilirler.
Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi
AKP’li Esenler Belediyesi’nde işçiler grevde: ''Maaşımız ödendiğinde yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor” ''Maaşımız ödendiğinde yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor”
Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Liselere sınıf tekrarı geliyor Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Liselere sınıf tekrarı geliyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul kararını verdi, son anket açıklandı: Ekrem İmamoğlu mu Süleyman Soylu mu? İstanbul kararını verdi, son anket açıklandı: Ekrem İmamoğlu mu Süleyman Soylu mu?
Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi Meteoroloji'den korkutan harita: Aşırı sıcakların bitişi için tarih verildi
İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!' İslam Memiş'ten 'saatli bomba' uyarısı: 'Eylül ayı itibarıyla bir yerde patlayacak!'
Erdoğan talimat, bakan tarih verdi: Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı! Erdoğan talimat, bakan tarih verdi: Emekliyi heyecanlandıran rakam ortaya çıktı!
İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek İstanbullular mumları hazırlayın: 19 ilçe o saatlerde karanlığa gömülecek