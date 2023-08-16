Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Liselere sınıf tekrarı geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Resmi ve özel olmak üzere yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle 86 milyon vatandaşın tamamına hitap eden bir Bakanlık olduklarını belirten Tekin, “Bu vasfıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz ve bir aile mantığıyla da hareket etmeye çaba sarf ediyoruz” dedi.

Bakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hayat boyu öğrenme vizyonuyla aileden başlayarak eğitimin tüm kademelerinden çalışma hayatına kadar öğrencilerimizi millî kültürümüzün ve medeniyetin değerleriyle buluşturarak çağın gerektirdiği becerilerle donatmak için gece gündüz çalışıyoruz. İletişimin, teknolojinin ve farklı bilgi kaynaklarının hayatımızın merkezine bu denli oturduğu bir dönemde oluşturacağımız mekanizmalarla çok boyutlu bir eğitim iklimi inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmada destekleriniz, motivasyonumuzu diri tutmamızı sağlayacaktır."

LİSELERE SINIF TEKRARI

Bakan Tekin, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, “Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak” bilgisini paylaştı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ

Velilerin özel okul ücretleriyle ilgili talep ve beklentilerine değinen Bakan Tekin, geçen hafta Özel Öğretim Kurulları Yönetmeliğinde bir değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, “Velilerin şöyle eleştirileri vardı; özel okul ücretleri sınırlandırıldı, ama özel okullardaki servis ve Yemek ücretlerinde fahiş zamlar yapıldığı için veliler zor durumda kalıyorlar. Bu sorunların çözümü için özel okul temsilcileriyle bir araya geldik. Onların da talepleri oldu, bu talepler doğrultusunda biz gerçekleştirebileceğimiz talepleri yönetmelikte gerçekleştirerek bu sektördeki sıkıntıyı da çözmeye çalıştık. O da hem sektör temsilcilerinden, hem de velilerin eleştirilerini minimize etmek açsından ciddi geri dönüşleri oldu” değerlendirmesinde bulundu.

DEVAMSIZLIK VE SINIF TEKRARI

Öğrencilerin Devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, “Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…” dedi.

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini karşılamak için ellerinden gelen her imkanı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tekin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Öğretmen arkadaşlarımıza yer değişikliği için kendilerine yardımcı olacak bütün normları açtık. Bir takvim işlettik, daha önce ilan edilen yer değişikliği takvimi işlettik. Buna rağmen yer değişikliğini yapamayan, ama bizim de hala boş normlarımızın oluştuğu okullar için önümüzdeki hafta sonu bittikten sonra yer değiştirme işlemleri için bir takvim daha başlatacağımızı öğretmen arkadaşlarımıza paylaştık. Yani hem il içi, hem iller arası, hem de mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin bir kez daha kendilerine bütün okulları açarak yardımcı olacağımızı söyledik.”

CUMHURİYET'İN 100. YILI

Bakan Tekin, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla yapılacak etkinliklerle ilgili şöyle konuştu:

“Etkinlik takvimi oluşturmak amacıyla bir komisyon teşkil ettik, etkinlik başlıkları oluşturduk, etkinlik hazırlık sürecimiz başladı. İllere de bu kapsamda neler yapabileceklerine dair, nasıl yapabileceklerine dair somut önerilerimizi, yönlendirmelerimizi içeren bir genelgeyi illerle paylaştık. İnşallah Cumhuriyet’in 100. yılında Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz de kendi üstümüze düşeni yapmış olacağız. Öğretmen arkadaşlarımızın coşkuyla kutladıkları bir Cumhuriyet’in 100. yılı sürecini de yaşamak istiyoruz.”

Tekin "Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız" dedi.



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