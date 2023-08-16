AKP’li Esenler Belediyesi’nde işçiler grevde: ''Maaşımız ödendiğinde yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor”

AKP’li Esenler Belediyesi’nin temizlik işçileri, düşük ücretlere ve kötü çalışma koşullarına karşı iş bıraktı.

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AKP’li Esenler Belediyesi’nde işçiler grevde: ''Maaşımız ödendiğinde yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor”

AKP’li Esenler Belediyesi temizlik işçileri düşük ücretler nedeniyle iş bıraktı.

Eylemlerini Twitter hesabından duyuran işçiler, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Taşeron Belediye İşçileri Birliği tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Esenler Belediyesi temizlik işçileri olarak eyleme kalkmış bulunmaktayız. Haklarımızı alamadığımızdan dolayı, kiraları ödeyemediğimizden dolayı. Hiçbir tane araba çıkmıyor. Maaşımıza zam yapılmıyor, maaşımız ödendiğinde ise yarısı vergiye gidiyor, bize hiçbir şey kalmıyor.”

https://twitter.com/pebelediye/status/1691735324567671154?s=20

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AKP İşçi
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