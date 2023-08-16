Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Süresiz nafaka kalkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında nafaka konusuyla ilgili yeni bir düzenlemenin geleceğini söyledi.

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Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama: Süresiz nafaka kalkacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı A haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Tunç süresiz nafakayla ilgili, “1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız” dedi.

Tunç, şu açıklamayı yaptı:

''Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi. 1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis’İn yeni döneminde gündeme gelecek. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor.''

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