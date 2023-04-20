Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunun ardından TRT World yazarından nefret söylemi

TRT World'ün yazar kadrosunda da yer alan ve İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan akademisyen Tallha Abdulrazaq, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı "Alevi" başlıklı videosuna skandal bir yorum yaptı.

SULTAN SELİM BENZETMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Abdulrazaq Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki Alevi katliamına göndermede bulunarak “Sultan Selim'in hatırası mezhebinizi iktidardan uzak tutsun” ifadesini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Abdulrazaq'ın paylaşımına tepki gösterdi ve nefret söylemi içeren paylaşımın kaldırılmasını istedi.