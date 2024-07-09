Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından yeni parti iddialarına kadar gündemdeki merak edilen konulara dair açıklamalarda bulundu. Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer'e konuşan Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU O GAZETECİNİN İSMİNİ İLK KEZ VERDİ

"İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da Altılı Masa'daki tüm liderler de şahittir ki 'hep adayımız siz olun' demiştir."

Kılıçdaroğlu, "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" diye cevap verdi.

CHP'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ KILIÇDAROĞLU'NA 'SADIK'?

"En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, doğru" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU İLE NE GÖRÜŞTÜLER?

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürümek için görüştüğü" iddiası sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" ifadelerini kullandı.