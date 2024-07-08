SHP Hayata Yeniden Döndü! Gözler O İsime Çevirildi

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, 28 Haziran 2024'te tekrar kuruldu. Bu gelişme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi web sitesinde duyuruldu. Gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...

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SHP Hayata Yeniden Döndü! Gözler O İsime Çevirildi

Son birkaç yıl içinde Türkiye'deki siyasi parti sayısı arttı. Yeni kurulan partiler siyasi arenada kendilerine yer bulurken, bir eski parti de geri döndü. Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi adıyla siyasete damga vururdu. Benzer gelişme 2010 yılında Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile birleşerek varlığını sona eren Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) için de yaşandı. SHP, 14 yıl sonra siyaset sahnesine tekrar çıktı.

GÖZLER KILIÇDAROĞLU'NA ÇEVİRİLDİ

SHP'nin yeniden kurulmasıyla birlikte gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun SHP'nin kuruluşuyla ilgisinin hangi seviyede olduğu henüz belirlenemedi.

SHP Hayata Yeniden Döndü! Gözler O İsime Çevirildi - Resim : 1

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, 28 Haziran 2024 tarihinde tarihiyle yeniden kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin merkezi ise "Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Meşrutiyet Mahallesi'nde, Karanfil Sokak'ta" olarak kaydedildi.

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