Asgari Ücrete Zam Talebi, Üç Konfederasyonu Birleştirdi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yerel seçimlerde kazandığı başarıdan dolayı tebrik ziyaretinde bulundu.

Arslan, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada; “Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda CHP'nin hem Meclis’te hem de kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik" ifadelerini kullandı.

TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU, DESTEK İSTEDİ

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Özel'i ziyaretimiz tebrik ziyaretiydi. Yerel seçimlerden sonra CHP'nin gösterdiği başarıyı tebrik etmek, belediyelerimizde var olan sorunlarımızı kendileriyle paylaşmak ve bu konuda bundan sonraki süreçlerde de nasıl bir çalışma yapmamız gerektiğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Son derece başarılıydı. Sayın Başkana taleplerimizi ifade ettik. Var olan sorunlarımız varsa bunları kendileriyle paylaştık. Bundan sonraki süreçte de bu diyaloğun devam etmesi hususunda da genel bir kanaatimiz var. İnşallah kendileri de yakın bir zamanda bizleri ziyaret edecek. Bu ziyaretler, karşılıklı görüşmeler Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve bu çözüm konusunda tarafların görüşleri, fikirleri önemlidir. Diyalogdan yana ortak bir yaklaşımımız oldu. İşçi hareketinin sorunlarını çözüm konusunda CHP'nin hem Meclis’te hem kamuoyunda daha fazla destek ve katkılarına ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. Bunların da yerine getirileceği hususunda Sayın Başkandan gerekli güvenceleri aldık. Umarım bu görüşmeler bundan sonra da devam eder ve çalışanlar için, çalışma hayatımız için Türkiye'nin demokratik süreçlerinin daha da güçlendirilmesi, demokrasimizin güçlendirilmesi, diyalog ortamının oluşturulması konusunda da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz."

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN ÜÇ SENDİKA AÇIKLAMA YAPACAK

Arslan, hükümetin temmuzda asgari ücrete ara zamma kapıları kapatmasının sorulmasının üzerine, yarın HAK-İŞ, TÜRK-İŞ ve DİSK olarak ortak bir açıklama yapacaklarını söyledi. Arslan, “Yarın üç konfederasyon olarak ortak bir metin hazırladık. Yarın TÜRK-İŞ’de bu açıklamalarımızı yaparsak arkadaşlarımıza haksızlık etmemiş oluruz. Birlikte açıklamayı yapacağız. Hem taleplerimizi hem de olması gerekenleri, yaşadığımız zorlukları, sorunları bunları çözümleriyle beraber ortaya koyuyoruz. Sadece eleştirmek değil, çözüm de ortaya koyuyoruz. Umarım, bunu başarmış olacağız yarın” diye konuştu.

Arslan, sadece enflasyon ile ilgili bir araya gelmediklerini de söyleyerek, “Sadece enflasyonla bir araya gelmek değil, çalışma hayatının pek çok sorunları var. Bu sorunların tamamına yönelik ortak bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımızı üç konfederasyon bir araya gelerek önce teknik düzeyde, sonrasında başkanlar düzeyinde, yarın da inşallah bu tespitlerimizi, taleplerimizi, varsa eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Kaynak: ANKA