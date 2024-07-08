'Benden YouTuber Olur' Diyerek Playlistini Gösterdi: İşte Özgür Özel'in En Çok Dinlediği 15 Şarkı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir YouTube programına konuk oldu. Programda çok sayıda hobisi olduğunu söyleyen Özel, "Yatılı okul arkadaşlarımla tatil yaparken DJ'lik yaparım ama öyle cıstak cıstak değil, hepimizin sevdiği şarkılar" dedi.

"En çok dinlediğim 5 şarkıya bakalım" diyen Özel, "Benden YouTuber olur" diye ekledi.

İşte Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı:

Ahmet Kaya - Hep Sonradan

Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

Cem Karaca - O Leyli

Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu - Begonvil

Funda Arar - Senden Öğrendim

Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

MFÖ - Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah - Sil Baştan

Berlin Filarmoni Orkestrası

Kaynak: Gerçek Gündem