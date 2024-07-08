CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Genel merkezde saat 14.45’te başlayan toplantıda Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.45'te başladı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre MYK toplantısında, bu ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, parti içi disiplin dosyaları, etkinlik takvimi, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirilecek.

'Benden YouTuber Olur' Diyerek Playlistini Gösterdi: İşte Özgür Özel'in En Çok Dinlediği 15 Şarkı'Benden YouTuber Olur' Diyerek Playlistini Gösterdi: İşte Özgür Özel'in En Çok Dinlediği 15 ŞarkıGüncel

Özel'in, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda ele alınan konulara ilişkin MYK üyelerine bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Özgür Özel CHP
'Benden YouTuber Olur' Diyerek Playlistini Gösterdi: İşte Özgür Özel'in En Çok Dinlediği 15 Şarkı İşte Özgür Özel'in En Çok Dinlediği 15 Şarkı
CHP'den Haftalık Anket: Özel'in Sözleri Cumhur İttifakı'nın Koltuğunu Sarstı CHP'nin Anketlerinden Dikkat Çeken Sonuç
NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak
Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor... Şeflerin Sırrıymış; Kek Yaparken Eklenirse Kekin Balon Gibi Kabarmasını Sağlıyor...
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?