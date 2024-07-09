THY'den O Hizmete Yüzde 50 Zam! Son 1 Yılda Fiyatı İkiye Katlandı

THY, özel yolcu salonlarının (CIP) kullanım ücretine zam yaptı. Yeni zamla birlikte, İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL'ye çıktı.

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THY'den O Hizmete Yüzde 50 Zam! Son 1 Yılda Fiyatı İkiye Katlandı

Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonlarının (CIP lounge) kullanım ücretinde artışa gitti. THY yüzde ilgili hizmete 50 zam yaptı. 1 Temmuz‘da uygulamaya konulan yeni zamla birlikte THY'nin İstanbul İç Hat CIP lounge kullanım ücreti bin 350 TL'ye çıkmış oldu.

Özel yolcu salonlarına son 1 yılda yaklaşık yüzde yüz zam yapılmış oldu. 1 Temmuz’da yapılan yüzde 50 zam ile İstanbul CIP lounge kullanım ücreti 900 TL’den bin 350 TL, Antalya ve İzmir’de bin 250 TL, Bodrum’da bin 450 TL, Ankara’da 900 TL olurken, Adana, Kayseri, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Trabzon, Diyarbakır, Rize havalimanlarındaki fiyatları ise 750 TL oldu. Ayrıca, dış hat özel yolcu salonları Vnukovo (Rusya) 50 dolar olarak belirlendi.

THY'den O Hizmete Yüzde 50 Zam! Son 1 Yılda Fiyatı İkiye Katlandı - Resim : 1
6 AY SONRA BİR ZAM DAHA GELECEK

Türk Hava Yolları yaklaşık altı ayda bir özel yolcu salonlarına zam yapıyor. THY’nin, özel yolcu salonlarını kullanma ücretlerine yaptığı zamlar 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında geçerli olacak ve yeni yılda yeniden zamlanacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) Zam Rusya
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