Kılıçdaroğlu, Beşli Çete'ye seslendi: Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

Muhalefetin Beşli Çete olarak nitelendirdiği Cengiz, Limak ve Kalyon Tek Yürek Türkiye yardım programına yaptıkları bağışları açıkladı. CHP lideri Twitter'dan yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Beşli Çete'ye seslendi: Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.

Birçok kurum ve kuruluştan yardım yapılırken Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise telefonla katıldığı yayında önceden sözünü verdiği 500 milyon lira ile birlikte 3 milyar lira bağışlayacağını açıkladı.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 950 milyon TL bağışladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise 100 milyon TL bağışladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" dedi. 

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