'Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı' İddiası: Başsavcılıktan Açıklama Geldi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz'ın gözaltına alındığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Durmaz'ın gözaltına alınmadığı bildirildi.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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'Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı' İddiası: Başsavcılıktan Açıklama Geldi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Polis ekiplerinin Kerimcan Durmaz’ın telefonun en son sinyal verdiği yer olan evine gittiği öne sürülmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Durmaz'ın gözaltına alındığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefetten yani yasadışı bahis suçundan soruşturma başlattı. Ancak gözaltı durumu henüz yok" ifadeleri kullanıldı.

KERİMCAN DURMAZ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin de aralarında yer aldığı ünlü kişilere yönelik soruşturma sürerken, Kerimcan Durmaz’ın da bahis sitesi reklamı için düzenlenen konser organizasyonunda sahne aldığı anlaşılmıştı.

Kerimcan Durmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Ardından... Kerimcan Durmaz İçin 'Yasa Dışı Bahis Reklamı' İddiasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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