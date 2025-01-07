ABD'den FETÖ'cülere Para Yağdırmış: Listede En Dikkat Çeken İsim! Bütün Mal Varlığı Donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi. Terör örgütleri PKK, IŞİD ve FETÖ'ye finansal destek sağlayan şahısların aralarında bulunduğu 44 kişi ve kurumun adının yer aldığı listelerde, bir kişinin adı dikkat çekti.

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, IŞİD ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Resmi Gazete’de yayımlanan listelerde, FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz’ın ismi dikkat çekti. ABD’de yaşayan şahsın, iki de şirketi bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, Yılmaz’In Türkiye’deki örgüt mensuplarına para akıttığı ortaya çıkmıştı.

Muhammet Enes Yılmaz isimli kişinin FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olduğu bildirildi. Söz konusu şahsın ByLock isimli uygulamayı da kullandığı tespit edilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan listelerin tamamında ise şu isimler yer aldı:

Kaynak: AA