Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak Yağışa Dikkat!

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre; Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi ile bulunuyor.

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Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak Yağışa Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde de buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinin ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinin ralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak Yağışa Dikkat! - Resim : 1

EGE
Parçalı bulutlu, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji İl İl Uyardı: Sağanak Yağışa Dikkat! - Resim : 2

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

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Kaynak: Haber Merkezi

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