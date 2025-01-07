Türkiye'yi Yasa Boğan Kadın Cinayetinde Ayşe Çelik'in Arkadaşı Konuştu! '1 Yıldır Eşi Tarafından Tehdit Ediliyordu'

Türkiye'de kadın cinayetleri giderek artarken cezasızlık politikası ve "iyi hal indirimi" gibi uygulamalar da, bu durumla mücadeleye yardımcı olmuyor. Birçok kadın başta partnerleri olmak üzere ailesinden erkekler tarafından öldürülürken, son olarak İstanbul'da yaşanan bir kadın cinayeti Türkiye'yi dehşete düşürdü.

Sultangazi'de polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, kovalamaca sonunda yakalandı. Araçta arama yapan polis ekipleri, bagajda sürücü Engin Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'in cansız bedenini buldu. Engin Çelik gözaltına alınarak emniyete götürülürken, Ayşe Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'YAŞAM MÜCADELESİ VEREN EMEKÇİ BİR ANNEYDİ'

Olayı duyan Çelik'in yakınları, Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hayatını kaybeden Ayşe Çelik'i anlatan arkadaşı Zeliha Çetik, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul'da emekçi bir anne, tırnaklarıyla emek vererek, mücadele ederek çocuklarına bakmak isteyen, yaşam mücadelesi veren bir anne kocası tarafından katledildi. Çok üzgünüz, acımız çok büyük. Ayşe 1 seneden daha fazla zamandan beri kocasından sürekli tehditler alıyordu. Kocasından sürekli kaçıyordu. Aynı evde yaşamıyorlar gibiydi. Dönem dönem barışıp, dönem dönem uzaklaşıyordu. Çaresizdi, yalnızdı. Tek mücadelesi, çok net emin değilim ama Ayşe'nin anlatımlarından kocasının madde kullandığından şüpheleniyorduk. Sürekli şiddet uyguluyordu. Ayşe sürekli dayak yiyen bir kadındı. Hiçbir sosyal hayatı olmayan bir anneydi. 5 yaşında bir kızı var.

'ÇALIŞIP MAAŞ KARTINI GÖRMEYEN BİR KADINDI'

Çok üzgünüm. 10 yıldır kendisini tanıyorum. Birlikte çalıştık. Birlikte emek verdik. Aynı sofrada yemek yedik. Kocasından ayrıldığı için aynı bölgede oturuyorduk. Bir dönem de aynı iş yerinde birlikte çalıştık. Sürekli telefonlarını kapalı tutmak durumunda kalıyordu. En son 6 ay önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bugün internetten aldığım haberler doğrultusunda ‘İsim benzerliği olabilir. Belki Ayşe değildir’ diye araştırma sonucunda arkadaşımın olduğunu öğrendim. Kadınlar ölmesin. Kadınlar, anneler yaşamalı. Hiçbir kadın katledilmeyi hak etmiyor. Şiddeti hak etmiyor. Daha kaç tane kadın ölecek? Ayşe'nin tek mücadelesi kocasının alkol kullanmasına karşıydı. 'Alkolü bırak ben seninle barışırım' diyordu. Kocası da onu alkolü bıraktığını söyleyerek sürekli kandırıyordu. Ayşe çalışıp, maaş kartını bile görmeyen bir kadındı. Eşinin elindeydi. Ekonomik güvencesi elinde değildi" dedi.

Ayşe Çelik'in cenazesinin yarın Şanlıurfa'dan gelecek olan akrabaları tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA