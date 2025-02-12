Kendini 'MİT Mensubu' Olarak Tanıtmış... Eski AKP'li Yönetici, 'Dolandırıcılıktan' Gözaltına Alındı
Diyarbakır'da, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtıp iş insanlarından para toplayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan aralarında eski AK Parti İl Yöneticisi H.D.'nin de olduğu belirtildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla, kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişinin dolandırıldığı suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi H.D.’nin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
SORGULARI SÜRÜYOR
Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, iş insanlarından para topladıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki sorgu işlemleri sürüyor.
Kaynak: ANKA
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