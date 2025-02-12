Okul Servisi Devrildi! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Mersin Erdemli'de saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı 1600 rakımda bulunan Sorgun Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat S. (34) idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı servis minibüsü, karlı buzlu yolda kayarak devrildi.

Yan yatan minibüste bulunan meslek lisesinde eğitim gören 6 öğrenci ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku yaşayan öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.



Öte yandan kaza anı, o sırada cep telefonuyla çekim yapan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA