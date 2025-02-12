Okul Servisi Devrildi! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1600 rakımda bulunan Sorgun Mahallesi sınırlarında öğrencileri taşıyan servis minibüsü karlı ve buzlu yolda kayarak devrildi. Korku dolu anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Mersin Erdemli'de saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı 1600 rakımda bulunan Sorgun Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat S. (34) idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı servis minibüsü, karlı buzlu yolda kayarak devrildi.

Okul Servisi Devrildi! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı - Resim : 1Yan yatan minibüste bulunan meslek lisesinde eğitim gören 6 öğrenci ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku yaşayan öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

Okul Servisi Devrildi! Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı - Resim : 2
Öte yandan kaza anı, o sırada cep telefonuyla çekim yapan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'deki Akılalmaz Kaza Anbean Kamerada: Talihsiz Adam Saniye Saniye Ölüme Gittiİzmir'deki Akılalmaz Kaza Anbean Kamerada: Talihsiz Adam Saniye Saniye Ölüme GittiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Öğrenci Trafik kaza Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Eğitime Kar Engeli, Gözler Valilik Açıklamalarında! İşte Eğitime Ara Verilen İl ve İlçeler Kar Etkisini Artırdı, Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Eşi Tarafından Öldürülen Nuran Özcan'ın Davasında Karar Katil Zanlısının Mahkemedeki İfadeleri Pes Dedirtti
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Kar Yağar Yağmaz Mutfağa Koşuyorlar! Asırlardır Tüketiliyor: Faydası Saymakla Bitmiyor Kar Yağar Yağmaz Mutfağa Koşuyorlar! Asırlardır Tüketiliyor: Faydası Saymakla Bitmiyor