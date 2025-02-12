Eşi Tarafından Öldürülen Nuran Özcan'ın Davasında Karar

İzmir’de 27 Aralık 2022’de eşi Nuran Özcan’ı öldürmekle suçlanan Ahmet Fırat’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada açıklanan savcı mütalaasında şu ifadelere yer verildi:

“Suç tarihinde sanık ile mağdur arasında hangi sebeple ve nasıl başladığına ilişkin bir tanığın olmadığı, sanığın evlerindeyken maktülün bıçakla yaralanıp öldüğü ve buna ilişkin ihbar üzerine olayların ortaya çıktığı, ölenin otopsi raporunda 25 adet kesici delici alet yarası bulunduğu, 1 tanesinin derin yara, 15 tanesinin yüzeysel yara olduğu, 3 tane yaranın maktülün tek başına kendisini öldüreceği nitelikte olmadığı, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama ile ölümün meydana geldiği, sanığın maktülü öldürdükten sonra yaşı küçük olan kızını komşuya vererek ‘Nuran kendini bıçakladı’ dediği, kızının ise ‘annemi babam bıçakladı’ dediği, dinlenen tanıkların olay sonrası görgüye tanık olmadıkları, adli tıp raporuna göre bıçağın vasfına göre sanığın maktülü birden fazla bıçak darbesiyle öldürme imkanının bulunduğu, sanığın bıçaklama eylemine devam ettiğine ilişkin sanığın cep telefonunda maktülü öldürdükten sonra fotoğraflarının çıktığının tespit edildiği, tüm deliller ile sanığın eşi olan maktül Nuran Fırat’ı canavarca hislerle kasten öldürdüğü anlaşıldığından müebbet hapis cezasına çarptırılması...”

CANİ KOCA: HERKESE BEDDUA OKUYORUM

Savcının mütalaasının ardından sanık Ahmet Fırat, "Çocuğum geliyor beni burada görüyor. Kafasına takıp, çocuğuma araba çarparsa bana bunun hesabını kim verecek? İnsan biraz Allah’tan korkar. Allah’ın izniyle deprem olacak, buradan çıkacağım. Bunun birde çıkması olacak. Yemin ederim bana iftira attılar. Burada olan herkese beddua okuyorum ‘Yuvamı yıktınız, aynısını yaşayın’" dedi.

Davada mahkeme kararını açıkladı. Kararda Ahmet Fırat'ın Nuran Özcan’ı kasten öldürdüğünün sabit olduğu belirtilerek sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

DAHA ÖNCEDE KENDİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Daha önceki duruşmalarda ilginç çıkışlarıyla dikkat çeken sanık Fırat, savunmasını yaparken mahkeme salonunda dua etti. “Hasbinallah ve nimel vekil” diyen sanık, “Dört kutsal kitap üstüne yemin ederim, bugüne kadar yalan söylemedim” sözleriyle suçlamaları red etmişti.

Fırat, “Kendime bu ithamları yakıştıramıyorum, Buraya gelince kendimi tutamıyorum, yalan söylüyorlar. Şok içindeyim. Ben ilk kez böyle bir atmosferlerle karşılaşıyorum. Çok utanıyorum. İşinde gücünde bir insanım. Delikanlı adam çocuğun gözü önünde eşini öldürmez. Siz böyle yaparak iki aileyi birbirine vurdurursunuz. Çocuklarım yaşıyor mu bilmiyorum. Benim özel meselelerimin herkesin bilmesine ne gerek var? Herkes bazı şeyleri idrak edemez.

Kaynak: ANKA