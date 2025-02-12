Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezen Kadının Avukatı: 'Müvekkilimin Psikolojisi Bozuldu, Çok Mağdur Oldu'

Bolu'da oğluyla tartışan çocuğu otomobille ezdiği gerekçesiyle yargılanan kadın için 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatı, müvekkilinin psikolojisinin bozulduğunu belirterek ev hapsinin kaldırılmasını talep etti.

Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezen Kadının Avukatı: 'Müvekkilimin Psikolojisi Bozuldu, Çok Mağdur Oldu'

Bolu'nun Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Oğluyla Tartışan Çocuğu Ezen Kadının Avukatı: 'Müvekkilimin Psikolojisi Bozuldu, Çok Mağdur Oldu' - Resim : 1

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. G.M.U'nun çocuğu ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar yeniden ev hapsine çevrildi.

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanık G.M.U. ve taraf avukatları hazır bulundu.

"MÜVEKKİLİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Savunmasında, G.M.U'nun psikolojinin bozulduğunu söyleyen avukatı Yusuf Renkli, "Müvekkilimin psikolojisi bozuldu. Çok mağdur oldu. Çocuklarıyla alışverişe bile gidemez oldu. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine ve ev hapsi cezasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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