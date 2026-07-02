Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yol Haritası Belli Oldu! NATO Zirvesi'nin Ardından Sahaya İnecek

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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından il gezilerine başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

ÇOK SAYIDA İLDEN DAVET VAR

CHP Genel Merkezi'ne yakın kurmaylar, illerden çok sayıda davet geldiğini ve programın buna göre oluşturulacağını belirtti. CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki döneme ilişkin saha planının netleşmeye başladığı iddia edildi.

NATO ZİRVESİ'NİN ARDINDAN SAHAYA İNECEK

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, CHP Genel Merkez kurmayları, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Kılıçdaroğlu'nun il gezilerine başlayabileceğini belirterek, "İllerden çok fazla davet geliyor. Teşkilatlar Kemal Bey'i ağırlamak ve kendisiyle bir araya gelmek istiyor. Program buna göre oluşturulacak” değerlendirmesini yaptı.

'GEÇEN ZAMAN GENEL MERKEZE YARIYOR'

Kılıçdaroğlu'na ve Genel Merkez'e yönelik tepkilerin azaldığını iddia eden kurmaylar, "Geçen zaman Genel Merkez'e yarıyor” görüşünü dile getirdi. NATO Zirvesi'nin ardından sosyal medyada ve sokaktaki tepkilerin daha da yumuşayacağı öne sürüldü.

'AYRI BİR SİYASİ YOLUN TAŞLARINI DÖŞÜYOR'

Özgür Özel cephesine ilişkin ise "Ayrı bir siyasi yolun taşlarını döşüyorlar” yorumu yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun partide büyük bir kırılma beklemediği, "Günün sonunda herkes partide kalır” düşüncesinde olduğu belirtildi. Kurmaylar, milletvekili grubu ve belediye başkanları arasında ilk günlerdeki sert tutumun zamanla yumuşadığını savunarak, kurultay bildirisine veya Özel'e destek açıklamalarına imza atan bazı isimlerin de Genel Merkez'le iletişime geçtiğini öne sürdüler.

Kaynak: Türkiye Gazetesi