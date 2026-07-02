Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Patlamaya Kınama

Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamayla ilgili kınama mesajı yayımladı. Açıklamada, "Suriye’nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki Patlamaya Kınama
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Bakanlıktan Suriye’de düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

'GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ'

Açıklamada, "Suriye'nin başkenti Şam’ın Hicaz bölgesinde bugün gerçekleştirilen ve can kayıplarına yol açan saldırıyı güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Suriye halkına taziye sunuldu.

'SURİYE HALKINA İNANCIMIZ TAMDIR'

Açıklamada, "Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaydedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıtın, birlik ve beraberliği muhafaza etmek suretiyle yine Suriye halkı tarafından verileceğine olan inancımız tamdır." değerlendirmesi yer aldı.

Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte Suriye ile dayanışmasını sürdüreceği mesajı verildi.

5 ÖLÜ 16 YARALI

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki kafede meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şam'ın Hicaz bölgesindeki bir kafede meydana gelen saldırının el yapımı patlayıcıyla (EYP) gerçekleştiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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