İngiliz Turist Marmaris'i Karıştırdı: Eşine ve Çocuklarına Mekanda Şiddet

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restoranda karısına ve çocuklarına şiddet uygulayan İngiliz turist ortalığı karıştırdı. Mekandaki vatandaşların da dahil olduğu arbede sonrası turist gözaltına alınırken olay anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana geldi.

EŞİNE VE ÇOCUKLARINA SALDIRDI

Tatil için ailesiyle birlikte Marmaris'e gelen İngiliz uyruklu turist, restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini şiddete bıraktı.

KADIN BİR SÜRE BAYGIN KALDI

Görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre; İngiliz turist, eşine fiziksel saldırıda bulunarak yere düşmesine neden oldu. Kadının aldığı darbenin etkisiyle bir süre yerde hareketsiz kaldığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Oğluna ve kızına da şiddet uyguladığı görülen turist, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürüldü.

Kaynak: ANKA

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