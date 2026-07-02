Akdeniz'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.50’de kaydedilen depremin 6.22 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Akdeniz'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre deprem, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.50’de kaydedildi.

Depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklanırken, sarsıntının 6.22 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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