Akdeniz'de 3.8 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18.50’de kaydedilen depremin 6.22 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi’nin verilerine göre deprem, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.50’de kaydedildi.
Depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklanırken, sarsıntının 6.22 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
İlk belirlemelere göre depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bilgisi paylaşılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-07-02
Saat:18:50:39 TSİ
Enlem:34.85611 N
Boylam:24.43528 E
Derinlik:6.22 km
Detay:https://t.co/RmArQKOBva@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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