İstanbul'da Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Eşini Boğazından Bıçakladı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde Adil Beysi adlı erkek, millet bahçesinde buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Damla Beysi'yi çıkan tartışmada boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Olayın hemen ardından Adil Beysi'nin vatandaşlardan kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

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Olay, saat 13.40 sıralarında Çatalca Kaleiçi Mahallesi'ndeki millet bahçesinde meydana geldi.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Adil Beysi ile eşi Damla Beysi konuşmak için parkta buluştu. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Adil Beysi, yanında bulunan bıçakla eşi Damla Beysi'yi boğazından yaraladı.

VATANDAŞLARIN ELİNDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Saldırının ardından çevrede bulunanlar şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Adil Beysi, kaçarak ormanlık alana girip uzaklaştı. Yaralanan Damla Beysi'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Bir kişi tişörtünü çıkararak kadının boğazına tampon uygularken, olay yerinin yakınındaki zabıta personeli de ilk müdahaleye destek verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Damla Beysi ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının bilincinin açık olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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