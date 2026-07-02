AK Parti'den İstanbul Çıkartması: 130 Bin Gönüllü Sahaya İniyor

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partisinin İstanbul'daki yeni saha yapılanmasından kentsel dönüşüme, ulaşım yatırımlarından CHP'ye yönelik eleştirilerine kadar birçok başlıkta dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "130 bin sokak gönüllüsünü aktif hale getiriyoruz" diyen Özdemir, İstanbul'u "bir ayağı çalışmayan futbolcuya" benzetirken, İBB yönetimini de "hayalet gibi geziyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Abdullah Özdemir'in tv100'deki açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

'MAHALLE TEŞKİLATLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Ben çekirdekten gelen bir siyasetçiyim. Belediye başkanlığı görevimiz de mevcut görevlerimizin üzerine geldi. Mikro düzeyde mahallede, sokakta neler oluyor, bunlara hakim olmak, bunları veriye dönüştürmek ve mahalle teşkilatlarımızı güçlendirmek için yola çıktık. Ciddi bir ilerleme de katettik bu yolda.

'MAHALLE HAMİLLERİMİZ DEVREDE'

Sivil toplumla, muhtarlarımızla, spor kulüplerimizle… İstanbul’un tamamıyla ilişki kurabilecek bir yapıyı oluşturduk. Öte yandan AK Parti çok deneyimli bir parti. Türkiye’nin birinci partisiyiz. Kuruluşundan beri çok ciddi emekler var bu partide. Ayrıca daha önceki dönemlerde önemli görevlerde bulunmuş başkanlarımızın yerelde birer mahalleleri, sorumlulukları oldu. Örneğin bir mahallede kız istenecekse, bir sorun çözülecekse, partimize emek vermiş bu isimler mahalle hamili göreviyle devreye giriyor.

'130 BİN YENİ KADROYU AKTİF HALE GETİRİYORUZ'

Mahalle hamilliklerimiz giderek genişliyor. Öte yandan saha koordinatörü dediğimiz ilçelerde görev almış önemli isimleri mahallelerde görevlendiriyoruz. Yine sokak gönüllüsü dediğimiz, sokağın nabzını tutacak 130 bin yeni kadroyu aktif hale getiriyoruz. Bu kadrolar toplumun nabzını ölçen, vatandaşlarımızla buluşan ve sorunları bize ileten bir yapı.

'SİTE İÇİNDE TEMSİLCİLİKLER OLUŞTURUYORUZ'

Başakşehir ilçemizi pilot ilçe olarak görevlendirdik. İlçe başkanımız ve belediye başkanımız öncülüğünde 600’ün üzerinde sitenin 200’ünden fazlasının temsilcileri belli oldu. Başakşehir’deki nüfusun yüzde 70’inden fazlası sitelerde yaşıyor ve bu alanların da bir temas alanı olması gerekiyor. Bizzat sitenin içinde oluşturduğumuz temsilciliklerle bunu sağlıyoruz.

'AK PARTİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARTİSİ'

AK Parti Türkiye’nin en büyük siyasi partisi. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sivil toplum oluşumuyuz. Bu yüzden hastası derdi olan her vatandaşımızın bu yalnızlığını gidermek istiyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir ilçemizde bir amcamız bir sitede vefat ediyor ve 1 hafta sonra bu anlaşılıyor. Bir site temsilcimiz olsaydı bu durumdan çok daha önceden haberdar olacaktık.

Sitelerde etkinliklerimiz olacak, çok sayıda çeşitli etkinlerimiz olacak. Bu siyasetin ötesinde toplumsal bir mücadele.

'KİMSE AÇIKTA KALDIM DİYEMİYOR'

63 okul yapıldı, hiçbir depreme dayanıksız okul kalmadı. 13 yurt, 37 bin 632 öğrencimizin hizmetine sunduk. 19 bin 709 öğrenci kapasiteli 9 yurt yapıyoruz. Özel hastaneden daha konforlu yurtlar. Kimse açıkta kaldım diyemiyor.

'AK PARTİ İSTANBUL'A ASLA KÜSMEZ'

2019 yılından bu yana 8238 yatak kapasiteli toplam 13 hastane yaptık. 7525 yatak kapasiteli toplam 9 hastane yapıyoruz. Ne gerek vardı denildi, pandemide gördük. Büyükşehirlere nefes aldıran millet bahçelerini yaptık. 35 millet bahçesini açtık. 2019’dan beri yapılanlar bu sadece. AK Parti İstanbul’a asla küsmez. İstanbul bir ayağı maalesef çalışmayan bir futbolcu gibi ama bu kenti kaderine terk etmemek için var gücümüzle çalışıyoruz.

'HAYALET GİBİ GEZİYORLAR'

Sadece 2019’dan bu yana yine 994 bin konutu dönüştürmüşüz. Bu kimliği olan bir şehirleşmeyle yapıldı. 1 milyon 250 bin konutun da dönüşümü devam ediyor. İstanbul’u artık adım adım tehlikeli noktadan çıkarmaya başladık. Ancak İBB’nin bu konuda en ufak bir derdinin olmadığını görüyoruz. KİPTAŞ diye bir marka vardı. Biz KİPTAŞ’tan daha fazla proje üretir hale geldik. İstanbul’un birçok yerinde de büyükşehrin arazileri var ama adeta hayalet gibi geziyorlar.

İstanbul’da vatandaşın yarısı en önemli problem ulaşım diyor. Birçok yol ve tünel yaptık, tek bir tünel yapamadı muhalefet belediyesi.

'2019'DAN BU YANA 85 KM METRO AÇTIK'

İstanbul’da vatandaşın yarısı en önemli problem ulaşım diyor. Birçok yol ve tünel yaptık, tek bir tünel yapamadı muhalefet belediyesi. 2019’dan bu yana 85 km’lik metroyu açtık. Biz Cumhuriyet tarihindeki toplam raylı sistem yatırımın 2 katını sadece 2019’dan bu yana İstanbul’a kazandırdık ve 104 km’lik raylı yatırımı da yapmaya devam ediyoruz.

'HER GELENİ KABUL ETMİYORUZ'

CHP’de bir zamandır kavgalar zaten yaşanıyordu. Delegelerin satın alımıyla oluşan bir sürecin görüntüsü vardı. Beykoz’da bunu gördük. Başkanvekili Özlem hanım. Kendisi AK Parti saflarına katıldı. Biz AK Parti’ye her gelmek isteyeni de kabul ediyor değiliz. Bizim ilkelerimize uymayan kişilerin katılım taleplerini de kabul etmiyoruz tabi ki.

Bizim mezhep, din ayrımı yapmadan, hizmet etmek isteyen halkla bağı olan ilkelerimize uyan herkese bugün de kapımız açık."

Kaynak: tv100