Kemal Kılıçdaroğlu afet bölgesinde: Depremzedeler gözyaşları içinde yardım istedi

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremin ardından dün Adana ve Hatay'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah Osmaniye’ye, ardından Kahramanmaraş'a geçti.

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Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı.

Dün sabah bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerindeki incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti.

Osmaniye’de çalışmalar hakkında bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

KILIÇAROĞLU HATAY'A GEÇTİ 

Kılıçdaroğlu, Osmaniye'nin ardından büyük yıkım ile karşılaşan, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarında yetersiz kalınan Kahramanmaraş'ta geçti. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin sorunlarını dinliyor. 

Depremzedeler CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gözyaşları içinde yardım istedi. Depremzedeler günlerdir perişan halde olduklarını belirtti. 

 
 
 
 

Kaynak: ANKA

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