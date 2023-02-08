Mersin'den deprem bölgelerine 62 bin 510 ekmek gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, deprem mağdurlarına daha çok ekmek ulaştırabilmek için gece gündüz çalışıyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren kapasiteyi artırarak çalışmaya devam eden fabrikanın bacaları, bu kez depremzedeler için tütüyor. MER-EK’ten bugün 62 bin 510 ekmek felaketin yaşandığı bölgelere gönderildi.

Kahramanmaraş’ta Pazarcık ve Elbistan, Adıyaman’da Besni ve Gölbaşı, Hatay’da Defne, Samandağ, Merkez, İskenderun, Arsuz ve Yayladağ ilçelerine somun ve roll ekmek ulaştırılıyor. Ekmekler, acil ihtiyaç noktalarında bulunan yetkililerle iletişim kurularak, koordineli bir şekilde gönderiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Şu anda Büyükşehir Belediyemizin Ekmek Fabrikası’nın önündeyiz. Az önce deprem bölgesinde 10 noktaya ekmek araçlarımızı gönderdik. Toplam 62 bin 510 ekmek gönderdik 10 araçla. Bu ekmekler de yarı yarıya olacak şekilde somun ve roll ekmek olmak üzere ayarlandı Olağanüstü hal bölgesine yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: ANKA