Enkazda canlı bulunan genç kadın, çıkarılana kadar hayatını kaybetti

6 Şubat gecesi Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7'lik ve 7.6'lık iki deprem, tüm ülkeyi enkaz altında bıraktı. Malatya'yı da vuran bir depremde umutlu bekleyiş bir insanlık dramına dönüştü.

Enkazda sağ olarak bulunan Aslıhan isimli genç kadın, arama kurtarma ekibinin kendisine ulaşmasını beklerken hayatını kaybetti. TV100 Muhabiri Ebru Balıkçı, bölgeden yaptığı yayında "Genç kadının bedeni buradan çıkarıldı. Ne yazık ki güzel bir haberimiz yok, çalışmalar artık sonlandırıldı. Aslıhan ilk çıkarılmaya başlandığında canlıydı ancak biz ne yazık ki Aslıhan'ı kaybettik." ifadelerini kullandı.