Kılıçdaroğlu'nudan ağlayarak yardım isteyen depremzede: Allah rızası için bize vinç lazım

GERÇEK GÜNDEM /

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan iki büyük depremden çevredeki 10 il etkilendi ve büyük yıkıma uğradı. Deprem nedeniyle medyana gelen can kayıpları atarken gözler enkazlardan gelecek müjdeli haberlerde.

KILIÇDAROĞLU AFET BÖLGESİNDE

Dün sabah bölgeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana ve dün gece yarısına kadar Hatay ile ilçelerindeki incelemelerinin ardından bu sabah Osmaniye’ye geçti. CHP lideri daha sonra Kahramanmaraş'a geçerek depremzedelerin sorunlarını dinledi.

"ALLAH AŞKINA VİNÇ İSTİYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin yolunu kesen bir kadın enkazlardaki insanların kurtarılması için yalvararak vinç istedi.

Yurttaş, "Allah rızası için bize dozer, kepçe, vinç lazım. Damla apartmanında. İki yeğenim var, iki kardeşim. Ne olur vinç istiyoruz. Allah aşına vinç istiyoruz. AFAD geliyor. Vinç olmadığı için yapamıyor. Başınızdan savmayın ne olur" ifadelerini kullandı.

Yurttaşı sakinleştiren Kılıçdaroğlu, Ankara'dan gelen arama kurtarma ekiplerine durumu ilettiklerini ve yardımcı olacaklarını belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem