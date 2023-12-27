Devlet, öğretmene sahip çıkamadı, dosyası kapatıldı!

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 4 Haziran’da günü 41 yaşındaki Müzik öğretmeni S.S. apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada daha önce hiç tanımadığı 63 yaşındaki Ramazan Benli tarafından darbedildi.

63 yaşındaki Ramazan Benli’nin yumruklu saldırısına maruz kalan S.S. darp raporu alıp şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Ramazan Benli’nin S.S.’ye yönelik taciz ve tehditlere başladı.

DOSYA KAPATILDI

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; S.S.’nin Ramazan Benli’nin tehditleri hakkındaki suç duyurusu, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.



S.S., ayrıca bir de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na taciz suçundan suç duyurusunda bulundu. Ancak bu dosya da yine “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek kapatıldı.



Saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bırakmak zorunda kaldığını belirten S.S., BirGün’e yaptığı açıklamada, “Saldırıya uğradığım günden beri travma sonra stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” dedi.

SALDIRGAN MHP'Lİ ÇIKTI

Öte yandan saldırgan Ramazan Benli’nin Taş Medreseli Ülkücüler Mersin İl Başkanı olduğu açığa çıktı. Benli’nin avukatı Tarkan Gündoğmuş da MHP’den Mersin milletvekili aday adayı olmuştu.