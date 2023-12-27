Beton dökülen inşaat çöktü: 6 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın, beton döküldüğü sırada çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.

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Beton dökülen inşaat çöktü: 6 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Akhisar Mahallesi 161. Sokak'taki bir binanın inşaatında, birinci kat beton atıldığı sırada kalıpların devrilmesiyle çökme meydana geldi.

İşçilerden Menzeher (43), Murat (24) ve Zülküf Acar (30), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52) ve Murat Günden (44) kalıpların altında kalarak yaralandı.

İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından göçük altından çıkarılan 6 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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