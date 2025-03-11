Keçilerini Aramaya Çıkan Yaşlı Kadın Öldü
Burdur’un Bucak ilçesinde, keçilerini bulmak için evden çıkan 80 yaşındaki Hatice Dağlı, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Dağa çıkan keçilerini aramak için evden ayrılan Dağlı, geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
Yapılan aramalar sonucunda, saat 22.10 sıralarında Eski Köy Mevkii’nde Dağlı hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı kadının yüksekten düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Dağlı’nın cenazesi, otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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