Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı

Meclis’te Başkanlık Divanı’nda varılan uzlaşma gereğince TBMM Genel Kurulu’nun haftada 3 gün olan çalışma günü, 2’ye düşürüldü. Genel Kurul, Ramazan boyunca Perşembe günleri de çalışmayacak. Bu çalışma programı nedeniyle Mart ayının sonunda gelmesi beklenen Yargı Paketi’nin de ancak Nisan ayında ele alınması söz konusu olacak.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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Meclis, Ramazan’da 8 Gün Çalışacak: Yargı Paketi, Önümüzdeki Aya Kaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun haftada yalnızca iki gün toplanması, vatandaşların ve siyasetin gündeminde tartışmalara yol açıyor. Normal şartlarda haftada üç gün çalışan Meclis, zaman zamanda kanun yoğunluğuna göre beş günde çalışıyordu.

RAMAZAN'A ÖZEL DÜZENLEME

Bu arada Meclis’te devam sorunu yaşayan AK Parti, 'karar yeter sayısı' bulamadığı için yeni bir formül üretti. Ramazan nedeniyle çoğu milletvekilinin çeşitli programlara katılmasını gerekçe gösteren AK Parti kurmayları, TBMM Başkanlık Divanı’nda yapılan bir düzenleme ile mecburi olan haftalık 3 günlük çalışma günü sayısını 2’ye düşürdü.

ÖNEMLİ KANUNLAR BEKLEMEDE

TBMM Genel Kurulu gündeminde halen bekleyen 94 kanun var. Ancak Meclis, çalışma programına göre düzenlediği önceliğe göre bu kanunlardan seçerek “eğer muhalefetle uzlaşma sağlanırsa” ayda ancak 1 ya da 2 tasarıyı görüşebiliyor. Meclis komisyonlarında durum farklı değil. Halen ihtisas komisyonlarında bekleyen 100’den fazla yasa teklifi bulunuyor.

SIRADA BEKLEYEN 2 ÖNEMLİ KANUN DAHA VAR

Meclis’in yavaş işleyişi, özellikle kritik yasaların gecikmesine sebep oluyor. Son olarak, Türkiye’nin siber güvenliğini sağlamak için büyük önem taşıyan Siber Güvenlik Yasası, TBMM’de kısmen görüşüldü. 13 maddesi kabul edilmesine rağmen 8 maddesi bu haftaya ertelendi.

Siber Güvenlik Kanunu’nun bu hafta tamamlanması halinde, önümüzdeki haftada komisyonda kabul edilen İklim Kanunu’nun ele alınacağı belirtiliyor. Bugün AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan, içine emekli bayram ikramiyelerini de eklenmesi beklenen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ismini taşıyan, torba teklifinde ilk sırayı bekleyen kanun olduğu ifade ediliyor.

YARGI PAKETİ, NİSAN'A KALACAK

Bu çok önemli kanunların yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği Yargı Paketi’nin ise Adalet Bakanlığı’nda hazırlıkları devam ediyor. Bu ayın sonunda Meclis Başkanlığı’na iki bölüm halinde sunulmasına beklenen yeni Yargı Paketi’nin ise görüşmelerinin Nisan ayına kalmasına kesin olarak bakılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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