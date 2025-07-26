Kazada Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı Musa Sarıaslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Yozgat’ın Yenifakılı ilçesinin Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Sarıaslan’ın cenazesi, hastane morgundan alınarak belediye binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törende Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıaslan’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, ailesine sabır, merhum Başkan’a ise rahmet diledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sarıaslan’ı 2000’li yıllardan itibaren tanıdığını belirterek, başkanın Yenifakılı’nın sorunlarını her zaman sahiplenip çözüm için büyük çaba gösterdiğini vurguladı. Durmaz, “Çok değerli bir dava arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de Sarıaslan’ın Yenifakılı için yaptığı katkılara şahsen tanıklık ettiğini belirterek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenaze töreninin ardından, Sarıaslan’ın naaşı Merkez Çarşı Camisi’ne götürülerek öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenifakılı Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye, Sarıaslan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, AKP Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AKP İl Başkanı Hasan Kandemir, yerel protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NE OLMUŞTU?

Musa Sarıaslan yönetimindeki 66 DN 100 plakalı makam aracı dün, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Eskiören köyü ile Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada Sarıaslan hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Metin Dağ ile Ahmet Suveren yaralanmıştı.

Sarıaslan, 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde MHP'den Yenifakılı Belediye Başkanı seçilmişti.

Kaynak: AA