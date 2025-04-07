Kayyımın İlk 'İcraatıydı'... Kent Lokantaları Yeniden Açıldı, İlk Yemek Tutuklu Başkandan

Şişli'de kapatılan Kent Lokantaları yeniden açıldı. Okmeydanı'ndaki Kent Lokantası önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attı. Öte yandan yemek ücretlerinin tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından ödendiği ortaya çıktı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı. Şahan'ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım olarak atandı.

Cevdet Ertürkmen göreve geldikten sonra Şişli'deki Kent Lokantalarının faaliyetleri durduruldu. Büyük tepki çeken bu kararının ardından yapılan açıklamada, lokantaların kapatılmadığı iddia edildi. Kent Lokantaları gelen tepkiler üzerine bugün (7 Nisan) yeniden hizmete açıldı.

ŞİŞLİ HALKI KENDİNİ ALKIŞLADI

Şişli'nin Okmeydanı semtindeki Kent Lokantası önünde bir araya gelen vatandaşlar ise zaferi alkışlarla kutladı.

Şişliler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kayyımlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

Kayyımın İlk 'İcraatıydı'... Kent Lokantaları Yeniden Açıldı, İlk Yemek Tutuklu Başkandan - Resim : 1

İLK YEMEK TUTUKLU BAŞKANDAN

Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, başkanlık maaşıyla tüm yemeklerin ücretini karşıladığını açıkladı.

Resul Emrah Şahan'ın cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

“Sevgili Şişlililer,

Kent Lokantalarımızdaki her tabak, kardeşliğimizin ve dayanışmamızın bir parçasıdır.
Bugün açıldığını duyunca, başkanlık maaşımla tüm yemeklerin ücretini sizin adınıza ödemek istedim. Kent Lokantaları bir lütuf değil; halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun…”

Kayyımın İlk 'İcraatıydı'... Kent Lokantaları Yeniden Açıldı, İlk Yemek Tutuklu Başkandan - Resim : 2

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