Kayyım Atanan Esenyurt'ta Onlarca İşçi İşten Çıkarıldı! İBB Meclisi’nde Tansiyon Yükseldi

İBB Meclisi'nin mart ayı ikinci oturumunda Esenyurt tartışması çıktı. Oturumda söz alan Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları eleştirerek, belediyede yaşanan gelişmelere dikkat çekerken, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100’den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin mart ayı ikinci oturumunda Esenyurt tartışması yaşandı. Esenyurt Belediyesi Meclisi'nin CHP'li üyesi Erdinç Aktaş, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ulutaş’ın Esenyurt Belediyesi’ndeki görevine değinerek, “Bu arkadaş tam bir partizan. Esenyurt’u tanımaz, Beyoğlu’ndan gelmiş, Esenyurt’ta tam bir emek düşmanlığı yapıyor. Göreve geldiği günden itibaren, ekonomik krizin derinleştiği bu süreçte, 100’den fazla arkadaşımızı işten çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Kayyım Atanan Esenyurt'ta Onlarca İşçi İşten Çıkarıldı! İBB Meclisi’nde Tansiyon Yükseldi - Resim : 1

İşten çıkarmaların gerekçesiz yapıldığını savunan Aktaş, "Peki işten çıkarma sebebi olarak ne gösterebildi? Kocaman bir hiç. 04 koduyla 100’den fazla emekçi arkadaşımız tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı.” dedi.

'KAYYIM ÇAYIMIZI VE ŞEKERİMİZİ KESTİ'

Aktaş, seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından atanan kayyım başkanın yönetimindeki belediyede devam eden uygulamalara da tepki göstererek, "Esenyurt Meclis üyeleri, 17’nci günün sonunda grup odasına girebildiler. Şu an yine kayyım, CHP grup odasının çaycısını da aldı, çay ve şekerimizi de kesti. Fakat sorun değil, biz çayımızı kendimiz de demleyebiliriz." diye konuştu.

Kayyım Atanan Esenyurt'ta Onlarca İşçi İşten Çıkarıldı! İBB Meclisi’nde Tansiyon Yükseldi - Resim : 2

'BELEDİYEYİ KİM YÖNETİYOR?'

Esenyurt Belediyesi’ndeki yönetim yapısına dair de eleştirilerde bulunan Aktaş, kayyım yönetimine ilişkin bir fotoğraf paylaşarak, "Aşık Veysel Mahallesi’ndeki bir programa katılıyor kayyım, ama fotoğrafta ortada AKP İlçe Başkanı var, kayyım ise en köşede. Kayyım, AKP İlçe Başkanı’nı protokole çağırıyor ama diğer siyasi partilerin temsilcilerine yönelik bir davet yok. Belediyeyi bu arkadaş mı yönetiyor?" diye sordu.

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Kaynak: ANKA

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