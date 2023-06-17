7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
7 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa müdahale ederken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
Son Güncelleme:
Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor Camdaki Kız final yaparken Kanal D yeni dizisini resmen duyurdu! Başlıyor
İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak İş Bankası yeni kampanya başlattı: Banka tarafından tam %50 İndirim uygulanacak
Cumhuriyet Vakfı yönetiminin istifasını isteyen Cumhuriyet yazarına sansür: İşte Barış Doster'in yayınlanmayan yazısı... Cumhuriyet Vakfı yönetiminin istifasını isteyen Cumhuriyet yazarına sansür
Genel af ilan edileceğini söyleyen eski bakan Müslüm Doğan'dan yeni açıklama! Genel af ilan edileceğini söyleyen eski bakandan yeni açıklama!
ÇOK OKUNANLAR
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi
Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin
Asla gülmeyi bilmiyorlar: Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu
Milliyet gazetesi satılıyor mu? Yöneticisinden açıklama geldi Milliyet gazetesi satılıyor mu? Yöneticisinden açıklama geldi
Anchorman olarak gitti, holding patronu olarak döndü: Erhan Çelik, tüm fuarlar için imzayı attı! Anchorman olarak gitti, holding patronu olarak döndü: Erhan Çelik, tüm fuarlar için imzayı attı!