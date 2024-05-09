Kayseri'de yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 4 yaralı var

Bir yolcu otobüsü, Kayseri-Niğde kara yolunda seyir halinde giderken otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yolcuların bulunduğu araç şarampole yuvarlandı.

Son Güncelleme:
>

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolu Subaşı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; içerisinde 10 yolcunun bulunduğu Sinan K. idaresindeki 01 AJZ 822 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu.

Otobüsün devrilmesini ağaçlar önlerken; 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu yolcu otobüsü de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Otobüs
Son Güncelleme:
Pamukkale'de kaybolan turistten kötü haber Pamukkale'de kaybolan turistten kötü haber
Canan Karatay'ı haklı çıkaran gerçek. İçtiğimiz çayı zehre dönüştüren hata Canan Karatay'ı haklı çıkaran gerçek. İçtiğimiz çayı zehre dönüştüren hata
Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor? Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?
Dün İstanbul, bugün Alanya: Tekeri patlayan uçak ön dikme üzerine iniş yaptı! Tekeri patlayan uçak ön dikme üzerine iniş yaptı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor... 4 gün sürecek Meteoroloji 81 il için uyardı! Çok kuvvetli geliyor...
Hafize Gaye Erkan’a yeni görev. Bomba atama… İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor Hafize Gaye Erkan dönüyor. İki kamu bankası genel müdürü koltuğundan oluyor
Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar Temmuzda emekliye yüzde kaç zam yapılacak?
Özgür Özel'den CHP'li belediyelerde akraba atamalarına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam Özgür Özel talimat verdi; akraba atamaları için CHP'de alarma geçildi
Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı: Bundan uzak durun! Selçuk Geçer "işler karışabilir" diyerek uyardı