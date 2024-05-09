Pamukkale'de kaybolan turistten kötü haber

Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşı kadının cansız bedeni bulundu.

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Pamukkale'de kaybolan turistten kötü haber

Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşı kadın, öre yeri girişine yakın bir bölgeye yer alan dere yatağında ölü olarak bulundu.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale ve Hierapolis Antik Kentini görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki Polonya uyruklu Maria Jolanta Latacz, dün öğle saatlerinde kayboldu. Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzunda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Latacz, Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile Pamukkale güvenlik ekibinin yaptığı çalışmalarına rağmen bulamadı. Jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı kamera incelemesinde en son Hierapolis Antik Kentindeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turisti arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Hierapolis Antik Kenti ören yeri alanında kaybolan Latacz, İl Jandarma Komando ekipleri, jandarma komando birlikleri ve AFAD ekipleri tarafından Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi bölgesinde aranıyor. Karadan ekipler ve havadan ise dron ile aranan turistin arama çalışmaları için Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden termal dron talep edildi. Latacz, jandarma komandolar tarafından Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağına ölü olarak bulundu. Yaşlı turistin uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Polonya Pamukkale
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