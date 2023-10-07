Kayseri'de yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 16 yaralı

Kayseri'de yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak refüje ardından da aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında İncesu ilçesinin Kumbağları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'dan Kayseri'ye giden Selahattin K. idaresindeki 01 AKG 470 plakalı otobüs kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otobüste aralarında askerlerin de bulunduğu 16 kişi yaralandı.

ŞOFÖRÜN UYUKLADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan otobüs şoförü Selahattin K. ile 15 kişinin yaralandığı kazada otobüsteki yolcular kazanın nedeninin şoförün uyuklaması olduğunu iddia etti. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA