Osmangazi Üniversitesi'nin SGK'ye milyonlarca lira borçlu olduğu ortaya çıktı: Kullanılmayan ilaç bile fatura edilmiş

Sayıştay'ın raporu Eskişehir Osmangazi Üniversitesindeki yolsuzluğa ışık tuttu. Üniversitenin SGK'ye milyonlarca lira borçlu olduğu ortaya çıktı.

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Osmangazi Üniversitesi'nin SGK'ye milyonlarca lira borçlu olduğu ortaya çıktı: Kullanılmayan ilaç bile fatura edilmiş

Üniversitelerde niteliksizleşme AKP iktidarı döneminde artı gösterirken, Sayıştay’ın üniversitelere yönelik hazırladığı denetim raporları usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne dönük hazırlanan denetim raporunda “emekli ikramiyesi, emekli ve malullük aylığı alanların ölmesi durumunda doğan ölüm paraları, görev tazminatları ve diğer ödemelerden kaynaklı” SGK’ye toplam 5 milyon 645 bin lira borcu olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Üniversitenin döner sermayesine ilişkin bulgularında da “üniversite hastanesinde yatarak tedavi gören hastalarda kullanılmak üzere hastane eczanesinden ilgili servise gönderilen ilaçlardan bir kısmının, kullanılmadığı halde SGK’ye fatura edildiği” belirtildi.

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alınan tıbbi sarf malzemelerinden toplam değeri 322 bin 616 TL olan 42 farklı kalemde malzemenin, fiilen ambarda bulunan miktarı arasında da uyuşmazlık olduğu tespiti edildi.

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Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sayıştay Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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