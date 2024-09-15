Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kayseri’de polis ekinlerince bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

KKayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerin Melikgazi ilçesinde yaptığı çalışmalarda; F.M. (26) gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 33 gram uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.M.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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