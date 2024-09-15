Kayseri'de Taekwando Kuşak Töreni Yapıldı

Kayseri’de 2024 yılı Taekwondo 2’inci Dönem Kuşak Terfi ve Diploma Töreni yapıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda 2024 yılı Taekwondo 2’inci Dönem Kuşak Terfi Ve Diploma Töreni düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Taekwondo Antrenörü Salih Çelik, "Kuşak terfi ve diploma törenimize sporcularımız ve özellikle velilerimizin yoğun bir ilgi göstererek katılım sağlamaları bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Her geçen gün Taekwondo sporuna ilginin, alakanın arttığını müşahede ediyoruz. Özellikle son dönemde yaşanan olaylar, uyuşturucu madde kullanımı, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkların arttığı bir zamanda ailelerin disiplin ve ahlak sporu olan Taekwondo'ya ilgisini daha da artırmaktadır” dedi.

Hedefli ve planlı bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Çelik, “Her geçen gün daha da çok çalışarak ülkemizin gençliğine sahip çıkarak uluslararası spor arenasında, dünya ve olimpiyatlarda Allah'ın izniyle bayrağımızı dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA