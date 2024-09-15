Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralı

Kırıkkale-Anlara D200 kara yolu üzerindeki Yukarımahmutlar köyü yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara istikametine seyreden T.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampolde devrildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü T.T. ile yolcu O.T. ve Y.T. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince alınan yol güvenliğinin ardından otomobil, çekiciyle otomobilden kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA