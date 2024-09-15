Batman'da Yangın: Ev Küle Döndü

Batman'da bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Batman'da Yangın: Ev Küle Döndü

Batman'da kent merkezinde Seyitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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