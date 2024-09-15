İstanbul'da Çocukların Kavgasına Aileler Karıştı: Yaralılar Var

İstanbul Küçükçekmece'de çocukların kavgasına aileler dahil oldu. 2 ailenin birbirine girdiği bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

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İstanbul'da Çocukların Kavgasına Aileler Karıştı: Yaralılar Var

Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde 2 çocuk sokakta oynadığı sırada tartışarak kavga etti. Durumu öğrenen çocukların yakınları sokağa çıktı. Ailelerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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